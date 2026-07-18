Бельгия запретила импорт с оккупированных палестинских территорий

Şerife Çetin, Olga Keskin
18 Июля 2026•Обновить: 18 Июля 2026
Правительство Бельгии приняло решение о запрете на импорт товаров с оккупированных палестинских территорий.
Как сообщает агентство Belga, федеральное правительство Бельгии на последнем перед летними каникулами заседании Совета министров рассмотрело вопрос об импорте с оккупированных палестинских территорий.
По итогам заседания, продолжавшегося до утра, кабинет министров принял решение запретить такой импорт.
Детали механизма реализации запрета пока не уточняются.