Правительство Бельгии приняло такое решение на последнем перед летними каникулами заседании Совета министров

Бельгия запретила импорт с оккупированных палестинских территорий Правительство Бельгии приняло такое решение на последнем перед летними каникулами заседании Совета министров

Правительство Бельгии приняло решение о запрете на импорт товаров с оккупированных палестинских территорий.

Как сообщает агентство Belga, федеральное правительство Бельгии на последнем перед летними каникулами заседании Совета министров рассмотрело вопрос об импорте с оккупированных палестинских территорий.

По итогам заседания, продолжавшегося до утра, кабинет министров принял решение запретить такой импорт.



Детали механизма реализации запрета пока не уточняются.