Делегация возложила венок к мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память минутой молчания

Бельгийская делегация посетила Аныткабир в Анкаре в рамках экономической миссии Делегация возложила венок к мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память минутой молчания

Бельгийская делегация, находящаяся в Турции в рамках экономической миссии, посетила мавзолей Аныткабир.

В состав делегации вошли вице-премьер и министр иностранных дел, европейских дел и сотрудничества в целях развития Бельгии Максиме Прево, премьер-министр Брюссельского столичного региона Борис Диллиес, заместитель премьер-министра правительства Валлонского региона Пьер-Ив Жеоле и сопровождающие их представители.

Делегация возложила венок к мавзолею основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и почтила его память минутой молчания. Также были сделаны памятные фотографии.

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Бельгии Максиме Прево оставил запись в Книге почетных гостей Аныткабира.

«С большим уважением склоняюсь перед памятью Мустафы Кемаля Ататюрка. Благодаря его прогрессивным реформам были заложены основы современной Турции, ориентированной на развитие, открытость и будущее. В рамках этой экономической миссии, в которой меня сопровождают более 200 бельгийских компаний, я вдохновляюсь этим наследием в контексте стратегической рамки, направленной на укрепление экономической интеграции между Турцией и Европейским союзом и на построение партнерства между двумя дружественными народами, основанного на устойчивости, конкурентоспособности и общем процветании», - написал он.