Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах США и Ирана в Исламабаде Трамп вместе со своей командой по национальной безопасности будет внимательно следить за ходом переговоров, - Каролин Левитт

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер примут участие в переговорах между США и Ираном, которые, как ожидается, состоятся в Исламабаде, столице Пакистана. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс во встрече принимать участие не будет. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Пресс-секретарь отметила, что во втором раунде переговоров США и Ирана, который ожидается в эти выходные в Исламабаде, примут участие Уиткофф и Кушнер, тогда как Вэнс останется в Вашингтоне.

Трамп вместе со своей командой по национальной безопасности будет внимательно следить за ходом переговоров в выходные и сможет принять любые необходимые меры в зависимости от складывающейся ситуации, - добавила она.