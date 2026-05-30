Белый дом: Трамп согласится только на соглашение, который будет отвечать интересам США Иран никогда не должен обладать ядерным оружием, заявил американский чиновник

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп согласится только на такое соглашение с Ираном, которое будет отвечать интересам Соединенных Штатов и соответствовать установленным им «красным линиям».

Отвечая на вопрос «Анадолу» представитель Белого дома прокомментировал состоявшееся накануне в Ситуационной комнате совещание по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность заключения соглашения между США и Ираном.

По словам чиновника, встреча продолжалась около двух часов.

«Совещание в Ситуационной комнате длилось примерно два часа. Президент Трамп заключит только такое соглашение, которое будет выгодно США и соответствовать его красным линиям. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием», — заявил представитель Белого дома.