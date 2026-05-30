Белый дом: Трамп согласится только на соглашение, который будет отвечать интересам США

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez, Elmira Ekberova
30 Май 2026•Обновить: 30 Май 2026
Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп согласится только на такое соглашение с Ираном, которое будет отвечать интересам Соединенных Штатов и соответствовать установленным им «красным линиям».
Отвечая на вопрос «Анадолу» представитель Белого дома прокомментировал состоявшееся накануне в Ситуационной комнате совещание по национальной безопасности, в ходе которого обсуждалась возможность заключения соглашения между США и Ираном.
«Совещание в Ситуационной комнате длилось примерно два часа. Президент Трамп заключит только такое соглашение, которое будет выгодно США и соответствовать его красным линиям. Иран никогда не должен обладать ядерным оружием», — заявил представитель Белого дома.