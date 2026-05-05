Белый дом: Трамп не планирует встречу с лидером КНДР в Китае

Ayşe İrem Çakır, Ulviyya Amoyeva
05 Май 2026•Обновить: 05 Май 2026
Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках ожидаемого визита в Китай.
Об этом Yonhap сообщил неназванный представитель Белого дома, комментируя утверждения о том, что дипломатические отношения Вашингтона и Пхеньяна могут активизироваться с визитом главы Белого дома в Пекин.
Ранее сообщалось, что визит Трампа в Китай должен был состояться 31 марта – 2 апреля, но был перенесен на 14–15 мая по причине необходимости президента оставаться в стране для урегулирования ситуации, связанной с войной в Иране.