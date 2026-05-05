Белый дом: Трамп не планирует встречу с лидером КНДР в Китае

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в рамках ожидаемого визита в Китай.

Об этом Yonhap сообщил неназванный представитель Белого дома, комментируя утверждения о том, что дипломатические отношения Вашингтона и Пхеньяна могут активизироваться с визитом главы Белого дома в Пекин.

Чиновник отметил, что Трамп пока не планирует проводить встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в рамках возможного визита в Пекин.

Ранее сообщалось, что визит Трампа в Китай должен был состояться 31 марта – 2 апреля, но был перенесен на 14–15 мая по причине необходимости президента оставаться в стране для урегулирования ситуации, связанной с войной в Иране.