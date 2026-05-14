Белый дом: Трамп и Си договорились о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием Лидеры также достигли согласия по вопросам обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе

Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин достигли согласия по вопросам обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе и «недопущения появления у Ирана ядерного оружия».

На странице Белого дома в социальной сети американской компании X было опубликовано заявление о встрече Трампа с Си в столице Китая Пекине.

В заявлении отмечается, что встреча прошла «хорошо» и что лидеры двух стран обсудили пути развития экономического сотрудничества между США и Китаем.

В части встречи приняли участие руководители крупных американских компаний, стороны обсудили расширение доступа американских предприятий к китайскому рынку и увеличение инвестиций Китая в американскую промышленность.

Согласно этой информации, лидеры подчеркнули необходимость «продолжать работу над достигнутым прогрессом в прекращении ввоза в США веществ, используемых для производства фентанила», а также «увеличить закупки Китаем сельскохозяйственной продукции из США».

Президент Трамп и председатель СИ пришли к соглашению о необходимости сохранения открытости Ормузского пролива для обеспечения свободного потока энергии: «Президент Си также четко заявил, что Китай выступает против милитаризации пролива и введения платы за его использование, и выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от пролива в будущем». В заявлении также говорится: «Обе страны пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием».

В то же время в заявлении не содержится оценки высказываний Си о том, что в случае неадекватного решения тайваньского вопроса между США и Китаем может возникнуть конфликт.