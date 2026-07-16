Белый дом: Трамп и Вэнс единодушны в том, что некоторые страны стремятся оказать влияние на США Лица, финансируемые Израилем пытаются повлиять на политику США - заявил ранее вице-президент Джей Ди Вэнс

Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп разделяет мнение о том, что «иностранные страны явно пытаются повлиять на американскую общественность», высказанное вице-президентом Джей Ди Вэнсом в связи с его недавними заявлениями по поводу Израиля.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на ежедневной пресс-конференции ответила на вопросы журналистов, касающиеся Ближнего Востока и политики США.

Когда Ливитт напомнили о словах Вэнса, заявившего, что на него нападают лица, финансируемые Израилем, и они пытаются повлиять на политику США, пресс-секретарь ответила, что Трамп также «согласен» с этим.

«Я думаю, что президент абсолютно согласен с этим. Да, иностранные государства определенно пытаются повлиять на американскую общественность. В этом нет никаких сомнений. На мой взгляд, это просто базовая реальность», - сказала Ливитт.

Заявление Вэнса по поводу Израиля

Вице-президент Вэнс в своем последнем заявлении по поводу Израиля отметил: «Лица, которые ранее, во время предвыборной кампании Трампа, финансировались непосредственно правительством Израиля, безжалостно нападают на меня. Они нападают на меня за то, что я пытаюсь достичь цели переговоров, поставленной для страны самим президентом (Трампом)».

Вэнс отметил, что Израиль более эффективен, чем большинство других стран, в попытках повлиять на политику США, ответив на нападки в свой адрес словами: «Идите к чёрту».

Выразив недовольство некоторых израильских чиновников мирными переговорами между Ираном и США, Вэнс отметил: «Много говорится о том, насколько правительство Израиля влияет на американскую политику, и в самом израильском правительстве тоже есть люди, которые ненавидят это соглашение. Мы видим конкретные доказательства этого».