Mücahit Oktay, Nariman Mehdiyev
09 Июля 2026•Обновить: 09 Июля 2026
Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожимают друг другу руки.
На странице Белого дома в социальной сети американской компании X, опубликованы фотографии, сделанные на 36-м саммите глав государств и правительств стран НАТО, прошедшем в Турции.
На одной из фотографий видно, как Трамп и Эрдоган пожимают друг другу руки перед началом двусторонней встречи на фоне президентского флага.
На снимке, сделанном в память о саммите НАТО в Анкаре, внимание привлекают искренние и дружеские жесты обоих лидеров.