На снимке, сделанном в память о саммите НАТО в Анкаре, внимание привлекают искренние и дружеские жесты обоих лидеров

Белый дом опубликовал фотографию, на которой Трамп и Эрдоган пожимают друг другу руки На снимке, сделанном в память о саммите НАТО в Анкаре, внимание привлекают искренние и дружеские жесты обоих лидеров

Белый дом опубликовал фотографию, на которой президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожимают друг другу руки.

На странице Белого дома в социальной сети американской компании X, опубликованы фотографии, сделанные на 36-м саммите глав государств и правительств стран НАТО, прошедшем в Турции.

На одной из фотографий видно, как Трамп и Эрдоган пожимают друг другу руки перед началом двусторонней встречи на фоне президентского флага.

На снимке, сделанном в память о саммите НАТО в Анкаре, внимание привлекают искренние и дружеские жесты обоих лидеров.