В письме, направленном Конгрессу, Белый дом заявил, что нет необходимости в новых полномочиях на ведение войны

Белый дом направил в Конгресс США уведомление о том, что вражда с Ираном «завершилась» В письме, направленном Конгрессу, Белый дом заявил, что нет необходимости в новых полномочиях на ведение войны

Администрация президента США Дональда Трампа официально сообщила Конгрессу США, что считает войну с Ираном «завершенной», несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.

В письме, направленном Конгрессу, Белый дом заявил, что враждебные отношения с Ираном «завершились», и указал, что в связи с этим нет необходимости в новых полномочиях на ведение войны.

В обращении содержится оценка Трампа: «Несмотря на успех операций США против иранского режима и продолжающиеся усилия по установлению прочного мира, угроза, которую Иран представляет для США и наших вооруженных сил, по-прежнему остается значительной».

Документ, представленный Конгрессу США в последний день двухмесячного срока, в течение которого, согласно Конституции, может быть применено решение о войне без одобрения Конгресса, также содержит высказывания о том, что война, возможно, еще далека от завершения.

Данное письмо расценено в американских СМИ как попытка Трампа свести на нет дискуссии в американских СМИ о конституционности войны с Ираном, начатой им два месяца назад без одобрения Конгресса.

Письмо Белого дома Конгрессу в котором говорится о прекращении войны и вражды с Ираном, отправлено в период, когда американские военные корабли и тысячи американских солдат находятся в состоянии неопределенности на Ближнем Востоке в ожидании приказа о возможном новом нападении на Иран.

1 мая, перед отправлением из Белого дома во Флориду, Трамп выразил недовольство ходом переговоров с Ираном: «Переговоры с Ираном в настоящее время не продвигаются в нужном направлении».

Дебаты о санкционировании войны

Высказываясь сегодня по поводу 60-дневного законодательного ограничения, установленного в соответствии с законодательством США для войны, начатой правительством без одобрения, Трамп заявил, что этот срок приостановлен из-за продолжающегося перемирия с Ираном: «Я считаю, что вопрос о полномочиях, о которых просит противоположная сторона, не соответствует Конституции».

30 апреля, отвечая на вопросы о бюджете Пентагона на 2027 год в Комитете по вооруженным силам Сената США, министр обороны Пит Хегсет утверждал, что окончательное решение о том, когда закончится война и когда будет получено разрешение Конгресса, принадлежит Белому дому.

Согласно принятому в США в 1973 году Закону о военных полномочиях, администрация обязана проконсультироваться с Конгрессом в течение 48 часов после развертывания войск или начала атак, а также обязана вывести войска в течение 60 дней, если законодатели не дадут разрешения на продолжение операций.

Согласно тому же закону, правительство США может продлить этот срок еще на 30 дней, чтобы содействовать выводу войск.