Опубликованное видео включает кадры встречи Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и фрагменты саммита

Белый дом назвал саммит НАТО в Анкаре «успешным» Опубликованное видео включает кадры встречи Дональда Трампа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и фрагменты саммита

Белый дом опубликовал видеоролик о прошедшем в Анкаре 36-м саммите глав государств и правительств НАТО, озаглавив его «Успешный саммит НАТО — 2026».

Видео начинается с кадров прибытия президента США Дональда Трампа в Анкару, где его встречает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, после чего показаны эпизоды двусторонней встречи лидеров.

В ролике также представлены фрагменты саммита НАТО, а также специальная дизайнерская ручка, врученная участникам форума в качестве памятного подарка.

На фоне видеоряда звучат слова Трампа, произнесенные им на пресс-конференции в Анкаре.

«Мы завершили очень успешный саммит НАТО в Турции. Я хотел бы поблагодарить замечательного президента Эрдогана. Он действительно выдающийся лидер. Также хочу поблагодарить генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Это необыкновенный человек и прекрасный лидер. Руководить таким количеством лидеров — совсем непростая задача», — заявил президент США.

Трамп также отметил, что провел «очень продуктивные» двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Кроме того, в видеоролике президент США подчеркивает, что Соединенные Штаты стали сильнее, чем прежде, и характеризует саммит как «чрезвычайно успешный».