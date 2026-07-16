Министр обороны РФ в ходе рабочей поездки в войска группировки войск «Центр» на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности

Белоусов проинспектировал группировку войск, задействованную в боевых действиях в Украине Министр обороны РФ в ходе рабочей поездки в войска группировки войск «Центр» на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр», которая принимает участие в боевых действиях в Украине.

Как сообщает пресс-служба российского оборонного ведомства, Белоусов в ходе рабочей поездки в войска группировки войск «Центр» на пункте управления одного из объединений заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности.

«Командующий группировкой генерал–полковник Валерий Солодчук доложил министру обороны РФ о выполнении войсками боевых задач на линии боевого соприкосновения и характере действий противника», - следует из публикации.

Начальник отдела войск беспилотных систем (ВБПС) объединения, в свою очередь, «доложил главе российского военного ведомства, что в группировке полностью сформированы и укомплектованы новые подразделения БПС».

Министру обороны также доложили о номенклатуре поставляемых в подразделения дронов.

«Мне важно получать от вас отзывы о поступающих вам беспилотных системах. Отдельно представьте мне эту информацию. Это важно», – подчеркнул Белоусов.

Кроме того, главе Минобороны РФ сообщили, что «подразделения БПС интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую обобщать и анализировать поступающую информацию».

«Подразделения беспилотных систем объединения с мая 2025 года интегрируются в систему аналитики данных, позволяющую в автоматизированном режиме обобщать и анализировать поступающую информацию о применении различных беспилотных систем. Данный комплекс постоянно совершенствуется», – сказал начальник отдела беспилотных систем объединения.

Министр обороны РФ также вручил награды военнослужащим группировки, «отличившимся» в ходе выполнения боевых задач.