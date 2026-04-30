Беларусь предложила сформировать единый туристический рынок ШОС

Беларусь предложила создать единый туристический рынок Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили белорусские государственные СМИ, директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский выступил с таким предложением на встрече руководителей туристических администраций государств – членов ШОС в Бишкеке, столице Кыргызстана.

Одной из центральных тем белорусской повестки стало укрепление транспортных артерий. Беларусь выразила готовность наращивать логистическую связанность между Минском и ключевыми городами стран ШОС.

«Фундамент любого турпотока - это доступность и комфорт перемещения», - подчеркнул Кирилл Машарский. В планах не только расширение географии полетов, но и дальнейшая либерализация визового режима. Создание безбарьерной среды рассматривается как катализатор, способный кратно увеличить взаимный обмен туристами.

Беларусь готова предложить зарубежным партнерам уникальные условия для развития туристической инфраструктуры: создание совместных туристических кластеров, строительство гостиниц, парков отдыха, этнокомплексов, развитие инфраструктуры для семейного и молодежного туризма. Страна предлагает прозрачные условия, налоговые стимулы и гарантии для инвесторов.

В ходе встречи были презентованы приоритетные направления, которые составляют золотой фонд белорусского туризма.

Особый интерес вызвали оздоровительный туризм, культурно-исторический и патриотический, а также агроусадьбы, которые уже стали визитной карточкой страны. Белорусская сторона выступила с инициативой создания общих туристических маршрутов. Речь идет о формировании единого туристического рынка ШОС, где страны не конкурируют, а дополняют друг друга, создавая трансграничные продукты, привлекательные для туристов со всего мира.

Кирилл Машарский выразил уверенность в долгосрочном успехе выбранного курса. «Мы уверены, что совместные проекты, взаимные туристические потоки и культурный обмен станут важным вкладом в укрепление доверия и экономического роста, а также в достижение целей устойчивого развития для всего нашего объединения», - подчеркнул он.