Документ может открыть путь к запуску регулярных рейсов после успешной чартерной программы с загрузкой самолетов более 87%

Беларусь и Шри-Ланка подписали соглашение о воздушном сообщении Документ может открыть путь к запуску регулярных рейсов после успешной чартерной программы с загрузкой самолетов более 87%

Правительства Беларуси и Шри-Ланки подписали соглашение о воздушном сообщении, которое может открыть путь к запуску регулярных рейсов между двумя странами. Об этом сообщили белорусские СМИ в среду, 13 мая.

С белорусской стороны подпись под соглашением поставил министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович, со стороны Шри-Ланки - министр иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Виджит Херат.

Ляхнович отметил, что белорусская сторона проанализировала результаты чартерной программы на Шри-Ланку, которая оказалась востребованной у граждан Беларуси.

«Мы посмотрели, как сработала наша чартерная программа в Шри-Ланку. Это была долгожданная программа для белорусских граждан. Загрузка самолетов была серьезной - более 87%. Наша авиакомпания после подписания соглашения и его ратификации серьезно намерена приступить к выполнению регулярных рейсов», - сказал министр.

Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщила, что в качестве основы для переговоров был одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Шри-Ланки о воздушном сообщении. Соответствующий указ №160 президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 13 мая.

Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси было уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание.