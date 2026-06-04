Беларусь и Монголия подписали пакет соглашений в сфере АПК Документы касаются проектирования молочно-товарных комплексов, ветеринарных услуг, карантина растений и расширения поставок продукции

Беларусь и Монголия подписали пакет документов, направленных на развитие сотрудничества в агропромышленной сфере, включая проектирование молочно-товарных комплексов и расширение поставок белорусской продукции. Об этом сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Telegram-канале в четверг, 4 июня.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов провел переговоры с делегацией Монголии во главе с министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, членом Великого государственного хурала Цагаанхуу Идэрбатом.

Встреча состоялась в рамках международной выставки «Белагро-2026». В составе монгольской делегации в мероприятии приняли участие парламентарии, дипломаты, представители отраслевого ведомства и деловых кругов.

Стороны отметили уверенный рост двусторонней торговли. По данным белорусского ведомства, товарооборот в 2025 году и первом квартале 2026 года был полностью сформирован белорусским экспортом.

За первые три месяца 2026 года поставки молочной продукции из Беларуси в Монголию выросли на 79 процентов. Экспорт сухого цельного молока увеличился на 63 процента, сухого обезжиренного молока - почти вдвое, а поставки сыров — в 6,3 раза. В апреле в Монголию была отправлена первая партия сгущенного молока.

«Мы позиционируем себя как надежный партнер, готовый к долгосрочному и многоуровневому сотрудничеству. Мы можем не только наращивать поставки молочной продукции, кормов и рыбы, но и реализовывать совместные проекты от проектирования молочно-товарных комплексов до поставки племенного скота и высокопродуктивных зааненских коз», - заявил Горлов.

По итогам встречи были подписаны четыре документа: меморандум о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, протокол рабочей группы по сельскому хозяйству, протокол о намерениях по проектированию молочно-товарного комплекса между «Гомельагропромпроектом» и монгольской компанией, а также соглашение о ветеринарных услугах.

Монгольская сторона уже определила площадку под строительство комплекса на 1000–1500 голов и прорабатывает вопросы финансирования проекта.

Цагаанхуу Идэрбат, в свою очередь, отметил высокий уровень организации выставки «Белагро-2026» и заявил о готовности Монголии расширять закупки белорусских технологий и техники.

«Вступление в силу торговых соглашений открывает новые горизонты: мы готовы закупать белорусские технологии и технику, а наши деловые круги приехали, чтобы заключить контракты и развивать сотрудничество по всем направлениям», - подчеркнул он.

Стороны также обсудили перспективы поставок кормовых добавок производства «БНБК» и рыбной продукции. В белорусском Минсельхозпроде отметили, что подписанные документы создают основу для перехода от торговых операций к более глубокой производственной кооперации.