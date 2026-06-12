В мероприятии примут участие лидеры стран НАТО и главы еще девяти государств

Безопасность саммита НАТО в Анкаре будут обеспечивать 70 тысяч сотрудников В мероприятии примут участие лидеры стран НАТО и главы еще девяти государств

В обеспечении безопасности 36-го саммита НАТО, который пройдет в Анкаре 7–8 июля, будут задействованы 70 тысяч сотрудников, включая 55 тысяч полицейских и жандармов.

Как стало известно «Анадолу», в столице Турции продолжается подготовка мер безопасности и организации транспортного сообщения в связи с предстоящим саммитом.

На время проведения мероприятия меры безопасности в городе будут усилены до максимального уровня. В рамках этих мер службу будут нести 70 тысяч сотрудников, из которых 55 тысяч составят вооруженные полицейские и жандармы.

Помимо лидеров стран — членов НАТО, в саммите в качестве гостей примут участие главы еще девяти государств. Для обеспечения безопасности будут привлечены подразделения по борьбе с терроризмом, разведки, киберпреступности, охраны общественного порядка, радиационной, химической, биологической и ядерной защиты (РХБЯЗ), дорожной полиции, спецназа и жандармерии.

На протяжении всего саммита усиленные меры безопасности будут действовать в аэропортах, местах размещения делегаций, вдоль маршрутов передвижения и вокруг площадок проведения встреч. На маршрутах между аэропортами и местами проведения мероприятий будут дежурить подразделения жандармерии специального назначения. Также будут усилены проверки на въездах в Анкару.

В аэропорт Этимесгут, помимо самолета президента США Дональда Трампа, прибудут воздушные суда ряда других мировых лидеров.

Для супруг и супругов участников саммита подготовлена отдельная культурно-экскурсионная программа с посещением исторических и туристических достопримечательностей Анкары.

«Мы продолжим принимать все необходимые меры»

Ранее министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи сообщил в социальных сетях, что на заседании в Центре координации безопасности и чрезвычайных ситуаций (GAMER) были рассмотрены меры по обеспечению безопасности саммита НАТО.

В совещании приняли участие заместители министра Али Челик и Кюбра Гюран Йигитбаши, губернатор Анкары Якуп Джанболат, генеральный директор полиции Али Фидан, командующий жандармерией генерал армии Али Чардакджы, а также руководители профильных подразделений.



«Мы всесторонне рассмотрели все аспекты подготовки к саммиту НАТО, который пройдет в нашей стране. Действуя в тесной координации между всеми государственными структурами, мы продолжим тщательно принимать все необходимые меры для обеспечения общественного порядка, безопасности прибывающих делегаций и успешного проведения саммита. Благодаря своему опыту, развитой системе безопасности и институциональным возможностям Турция обеспечит проведение саммита НАТО на самом высоком уровне», заявил по итогам встречи Чифтчи.