Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых В регуляторе отметили, что во втором квартале экономика росла умеренными темпами

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14,00% годовых.

Как сообщили в пресс-службе регулятора в пятницу, 24 июля, в целом во втором квартале 2026 года экономика росла умеренными темпами. В Банке России отметили, что существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом были связаны с разовыми факторами.

По данным регулятора, оценка показателей устойчивой инфляции сохраняется в диапазоне 4–5% в пересчете на год. При этом рост кредитования в июне немного замедлился.

В Центробанке также обратили внимание на то, что предприятия существенно снизили ожидания по будущему спросу и выпуску. Вместе с тем, как подчеркнули в пресс-службе, с учетом прямых и вторичных эффектов от временного сокращения производственных возможностей в отдельных отраслях, а также более стимулирующей бюджетной политики на трехлетнем горизонте по сравнению с прогнозами апреля, требуется более плавное снижение ключевой ставки.



«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, — отметили в регуляторе. — Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году».

По прогнозу Банка России, из-за произошедшего значимого роста цен на топливо годовая инфляция составит 6,0–7,0% в 2026 году. В регуляторе подчеркнули, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

В пресс-службе Банка России также привели данные по динамике цен. «Во втором квартале 2026 года текущий рост цен с поправкой на сезонность составил в среднем 5,0% в пересчете на год после 8,7% в первом квартале и 4,3% в четвертом квартале 2025 года. Аналогичный показатель базовой инфляции в среднем замедлился до 4,2% после 6,2% в предыдущем квартале и 4,9% в четвертом квартале 2025 года. В июне–июле текущий рост цен ускорился», - следует из сообщения.

Как отметили в Банке России, на ценовую динамику в последние месяцы значимо влияли волатильные позиции, среди которых — моторное топливо и плодоовощная продукция. По данным регулятора, оценка устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Годовая инфляция на 20 июля составила 5,9%.

В Центробанке также обратили внимание на то, что инфляционные ожидания населения, бизнеса и участников финансового рынка выросли. В регуляторе подчеркнули, что их сохранение на повышенном уровне может препятствовать устойчивому замедлению инфляции.

По оперативным данным Банка России, в целом во втором квартале 2026 года экономика росла умеренными темпами. В регуляторе отметили, что основной вклад в рост внес потребительский спрос. Наблюдалось некоторое восстановление инвестиционной активности, но в целом она оставалась сдержанной. При этом, по данным ЦБ, с июня возросло влияние временного сокращения производственных возможностей на выпуск в отдельных отраслях.

Как подчеркнули в Банке России, за последний месяц существенно снизились ожидания бизнеса по будущему спросу и выпуску, что, в том числе, может указывать на замедление роста потребления во втором полугодии. В целом прогноз роста ВВП в 2026 году понижен до 0,0–1,0%, при этом прогноз на 2027–2028 годы не изменился.

В Центробанке также обратили внимание на ситуацию на рынке труда. По данным регулятора, напряженность на рынке труда постепенно снижается: согласно опросам, обеспеченность предприятий работниками улучшилась. При этом в Банке России подчеркнули, что планы компаний по индексации зарплат в 2026 году существенно не изменились. Отмечается, что рост зарплат замедлился, но продолжает опережать рост производительности труда, а безработица остаётся на исторических минимумах.

Как сообщили в пресс-службе, денежно-кредитные условия оцениваются как умеренно жесткие. Процентные ставки выросли в большинстве сегментов финансового рынка. В регуляторе отметили, что с учетом роста инфляционных ожиданий жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении немного снизилась, при этом неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие.

По данным Банка России, кредитная активность в июне замедлилась, в основном из-за динамики корпоративного кредитования, тогда как рост портфеля розничных кредитов, напротив, ускорился. В Центробанке также отметили, что склонность домашних хозяйств к сбережению несколько снизилась.

В регуляторе подчеркнули, что проинфляционные риски по-прежнему преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Основные проинфляционные риски, как отметили в Банке России, связаны с более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях, которые могут возникнуть из-за более выраженного переноса издержек в цены и высоких инфляционных ожиданий.

Сохраняются, по данным ЦБ, проинфляционные риски, связанные с длительным периодом роста зарплат темпами выше роста производительности труда, а также с ухудшением перспектив мировой экономики и ростом ценового давления в мире на фоне геополитической напряженности. В качестве дезинфляционных рисков в регуляторе назвали более значительное замедление внутреннего спроса.

В Банке России также сообщили, что июльский базовый сценарий предполагает постепенное снижение структурного первичного дефицита бюджета до нулевого уровня в 2029 году. При этом параметры бюджетной политики, включая траекторию возвращения к нулевому структурному сальдо, будут дополнительно уточнены в октябрьском прогнозе после внесения правительством в Государственную Думу новых бюджетных проектировок на среднесрочный период. В регуляторе подчеркнули, что если они будут предполагать более высокий структурный первичный дефицит бюджета, может потребоваться более жёсткая денежно-кредитная политика, чем в текущем базовом сценарии.

По итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 июля 2026 года Банк России обновил среднесрочный прогноз.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 11 сентября 2026 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 13:30 по московскому времени​​​​​​​.

