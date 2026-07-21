«Мы будем ждать. Надеемся, что Индия даст ответ и выполнит свою роль в укреплении отношений между двумя странами», - Шама Обаед Ислам

Бангладеш потребовал от Индии экстрадиции экс-министра внутренних дел Камала «Мы будем ждать. Надеемся, что Индия даст ответ и выполнит свою роль в укреплении отношений между двумя странами», - Шама Обаед Ислам

Бангладеш обратился к Индии с требованием об экстрадиции бывшего министра внутренних дел Асадуззамана Хана Камала, который был заочно приговорен к смертной казни по делу о событиях, связанных с протестами 2024 года.

Как пишет газета Dhaka Tribune, государственный министр иностранных дел Бангладеш Шама Обаед Ислам прокомментировала вопрос экстрадиции бывшего главы МВД.

Министр отметила, что Дакка недавно связалась с индийской стороной по дипломатическим каналам с требованием о выдаче Камала.

«Мы будем ждать. Надеемся, что Индия даст ответ и выполнит свою роль в укреплении отношений между двумя странами», — сказала Ислам.

Что произошло?

В июле 2024 года в Бангладеш начались массовые протесты, возглавляемые студентами, после решения властей сохранить квоты на государственные должности для потомков участников войны за независимость 1971 года. В конце июля Верховный суд сократил объем квот, после чего было объявлено о завершении протестов.



После запрета партии «Джамаат-и-Ислами» и ее студенческого крыла, обвиненных властями в причастности к беспорядкам, протестующие вновь вышли на улицы, требуя справедливости в связи с гибелью участников демонстраций.

В ходе столкновений погибли сотни человек, тысячи были задержаны.

По мере эскалации насилия премьер-министр того периода Шейх Хасина покинула официальную резиденцию и на военном вертолете вылетела в Индию. В это время протестующие ворвались в ее резиденцию.

8 августа 2024 года лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус принес присягу в качестве главы временного правительства Бангладеш.

Смертный приговор Шейх Хасине

Международный трибунал по преступлениям Бангладеш (ICT) в 2025 году признал бывшего премьер-министра Шейх Хасину виновной в преступлениях против человечности по делу о гибели людей во время протестов и приговорил ее к смертной казни.

Аналогичный приговор был вынесен бывшему министру внутренних дел Асадуззаману Хану Камалу, а бывший генеральный инспектор полиции Бангладеш Чоудхури Абдулла Аль-Мамун был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Шейх Хасина и Камал были осуждены заочно.