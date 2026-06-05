Баку опроверг утверждения CNN

Утверждения, содержащиеся в статье на интернет-странице новостного канала CNN World от 5 июня, о якобы использовании территории Азербайджана для военных или разведывательных операций против Ирана, о размещении на территории Азербайджана принадлежащих Израилю сил, абсолютно не обоснованы. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

Представитель МИД подчеркнул, что Азербайджан их решительно отвергает.

«Утверждения, содержащиеся в указанной статье, неоднократно опровергались Азербайджаном, и эта позиция была заблаговременно доведена до редакции CNN в ответ на соответствующий запрос телеканала. Тиражирование данных, основанных на анонимных источниках, без представления каких-либо убедительных доказательств и без должного учета официальной позиции Азербайджана, противоречит принципам объективности, беспристрастности и профессиональной журналистской этики.Как неоднократно заявлялось ранее, утверждения о том, что территория Азербайджана используется для военных операций, разведывательной деятельности или иных враждебных действий против какого-либо третьего государства, не имеют под собой никаких оснований. Азербайджан никогда не допускал и не допустит подобного», — говорится в комментарии представителя МИД Ахербайджана..

Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан остается приверженным делу укрепления мира, стабильности и добрососедских отношений в регионе. «Подобные необоснованные и ничем не подтвержденные заявления являются очередной попыткой распространения дезинформации. Мы ждем от CNN опровержения», - резюмировал дипломат