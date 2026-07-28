Баку назвал необоснованными попытки связать Карабах с механизмами ОДКБ Пресс-секретарь МИД Азербайджана заявил об искажении реальности в словах Захаровой по вопросу Карабаха

Высказывания официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой по поводу бывшего армяно-азербайджанского конфликта являются искажением реальности. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя слова Захаровой о невозможности применения механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в отношении Карабаха.



"Карабахский регион всегда признавался международным сообществом, в том числе Российской Федерацией, как неотъемлемая часть Азербайджана. В этой связи попытки постоянно поднимать вопрос о применении механизмов ОДКБ в отношении суверенных территорий Азербайджана, находившихся в течение 30 лет под оккупацией Армении, а также связывать это с тем, был ли Карабахский регион признан Арменией или нет, не только противоречат официальной позиции российской стороны относительно Карабахского региона Азербайджана, но и являются полностью необоснованными", - подчеркнул Гаджизаде.

Он отметил, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет в соответствии с требованиями международного права, и тем самым бывший конфликт был урегулирован.

«В этой связи должна быть прекращена практика интерпретации вопросов, относящихся к российско-армянским отношениям, в контексте Азербайджана», — заявил Гаджизаде.