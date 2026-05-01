Баку: Мирная повестка между Арменией и Азербайджаном формирует новую геополитическую реальность в регионе

Abdulrahman Yusupov
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Мирный процесс между Арменией и Азербайджаном продвигается поэтапно, и это формирует новую геополитическую реальность на Южном Кавказе.
Как сообщают азербайджанские госСМИ, об этом сказал помощник президента АР Хикмет Гаджиев, выступая на встрече с представителями аккредитованного в нашей стране дипломатического корпуса, состоявшейся в Карабахском университете.
Хикмет Гаджиев заявил, что стороны продолжают обсуждения по таким направлениям, как торгово-экономические связи, делимитация и демаркация границ, а также открытие транспортно-коммуникационных линий.
Помощник президента отметил, что уже наблюдаются практические шаги. Расширение транзитных возможностей и формирование новых механизмов, связанных с перевозкой некоторых грузов, являются частью данного процесса.
Он подчеркнул, что мирный процесс является сложным и ответственным этапом, политическая воля сторон создает основную базу для долгосрочной стабильности в регионе.