Баку и Токио углубляют сотрудничество Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с японским коллегой Тосимицу Мотэги

10 июня состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с японским коллегой Тосимицу Мотэги.

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел АР, на встрече, прошедшей в Японии, министры выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений за более чем 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических связей в 1992 году, подтвердили важность активного и эффективного политического диалога, включая визиты на высоком уровне и политические консультации.

Подчеркнув, что данный визит создает возможности для дальнейшего укрепления дипломатических отношений между двумя странами, оба министра подтвердили намерение углублять сотрудничество в ряде сфер, включая дипломатию и экономику.

Азербайджанская сторона выразила признательность Официальной помощи развитию (ОПР) Японии и выразила надежду на продолжение сотрудничества с Японией.

Японская сторона признала важность стабильности и процветания Азербайджана для обеспечения мира в Кавказском регионе, и обе стороны достигли договоренности о дальнейшем укреплении сотрудничества в экономической сфере.

Японская сторона приветствовала решение азербайджанской стороны о введении в одностороннем порядке безвизового режима сроком на один год для граждан Японии с целью поощрения туризма, дальнейшего расширения экономических, гуманитарных и культурных связей. Стороны подтвердили, что и впредь будут содействовать облегчению взаимных поездок граждан.

Стороны с удовлетворением отметили 12-е заседание Совместного комитета по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Японией, прошедшее в сентябре 2025 года, с целью дальнейшего расширения торгово-инвестиционных связей между двумя странами и подтвердили необходимость проведения следующего заседания в ближайшее время.

С удовлетворением был отмечен прогресс, достигнутый на переговорах по Соглашению об инвестициях между Японией и Азербайджаном, начатых в феврале 2019 года, и достигнута договоренность об ускорении переговоров с целью его скорейшего заключения.

Стороны выразили согласие использовать Совместный механизм кредитования (СМК) для поощрения сотрудничества в области декарбонизации и провести первое заседание Совместного комитета по СМК в ближайшее время. Кроме того, достигнута договоренность о важности сотрудничества по «Транскаспийскому международному транспортному маршруту», направленного на укрепление региональной и более широкой связности.

Кроме того, стороны высоко оценили факт наличия долгосрочных и тесных партнерских отношений между двумя странами в рамках разработки нефтегазовых месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли», в которых участвуют японские компании и по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Это демонстрирует значительные преимущества и положительные результаты эффективного взаимодействия между сторонами.

В то же время стороны еще раз подтвердили важную роль Азербайджана в обеспечении стабильных поставок энергоресурсов в нынешних международных условиях. Были выражены намерения по дальнейшему развитию сотрудничества в сфере энергетической безопасности, включая поддержание стабильных поставок азербайджанской сырой нефти, подчеркнута важность морской безопасности.

Кроме того, стороны провели обмен мнениями в связи с последними событиями, влияющими на экономическую устойчивость, экономическую безопасность и более широкую международную обстановку, и вновь подтвердили важность продолжения диалога и сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Стороны подтвердили готовность продолжить двустороннее сотрудничество в рамках международных платформ, в том числе в вопросах, касающихся выборов в международных организациях. Они также выразили решимость совместно работать над скорейшей реализацией реформ Совета Безопасности ООН, предусматривающих расширение категорий как постоянных, так и непостоянных членов.

Помимо этого, стороны подчеркнули важность соблюдения целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций, включая уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности всех государств.