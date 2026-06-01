Баку и Тбилиси отметили высокий уровень стратегического партнерства в сфере обороны Министр обороны Азербайджан Закир Гасанов находится с визитом в Грузии

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, находящийся с визитом в Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

Во встрече также принял участие вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки.

Стороны также подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в регионе и отметили высокий уровень стратегического партнёрства и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере обороны.