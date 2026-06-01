Баку и Тбилиси отметили высокий уровень стратегического партнерства в сфере обороны

Abdulrahman Yusupov
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, находящийся с визитом в Тбилиси, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.
Во встрече также принял участие вице-премьер, министр обороны Грузии Ираклий Чиковани. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества, а также вопросы региональной и международной повестки.
Стороны также подчеркнули важность сохранения мира и стабильности в регионе и отметили высокий уровень стратегического партнёрства и сотрудничества между Грузией и Азербайджаном в сфере обороны.