Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Италии Антонио Таяни

Баку и Рим обсудили стратегическое партнерство Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Италии Антонио Таяни

В пятницу, 26 июня, состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались состояние и перспективы развития азербайджано-итальянских отношений стратегического партнерства.

Министры с удовлетворением отметили интенсивный характер политического диалога высокого уровня между двумя странами. В данном контексте было подчеркнуто, что государственный визит президента Италии Серджо Маттареллы в Азербайджан осенью прошлого года, заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в январе нынешнего года, а также визит председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони в Азербайджан в мае продемонстрировали стратегический характер азербайджано-итальянских отношений и динамичное развитие сотрудничества, основанного на взаимном доверии.

Стороны отметили важность продолжения политического диалога и взаимных визитов в предстоящий период, дальнейшего расширения сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной, промышленной, инвестиционной, образовательной и других сферах. Было указано, что в этом контексте Азербайджано-итальянский бизнес-форум, проведение которого запланировано на осень нынешнего года, станет важной платформой в деле углубления двустороннего экономического партнерства.

Министры подчеркнули значимость конференции, которая будет организована в сентябре нынешнего года в партнерстве с The European House – Ambrosetti, для развития азербайджано-итальянского экономического и политического диалога.

С удовлетворением отметив успешное сотрудничество в энергетической сфере, стороны подчеркнули, что взаимодействие между SOCAR и итальянской компанией Italiana Petroli (IP), а также приобретение данной компании являются одним из важных направлений двусторонних экономических отношений. Была отмечена важность расширения взаимовыгодных проектов в экономической сфере и изучения новых возможностей для сотрудничества.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по мирной повестке дня в регионе в постконфликтный период, ситуации на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной безопасности.