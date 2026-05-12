Баку и Исламабад обсудили сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке Лидеры Азербайджана и Пакистана провели телефонный разговор

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом говорится в аккаунте президента Азербайджана в социальной сети X.

Согласно сообщению, в ходе телефонного разговора лидеры еще раз подтвердили братские и стратегические отношения между Азербайджаном и Пакистаном, с удовлетворением отметили постоянное расширение сотрудничества в ключевых сферах, включая энергетику, торговлю и контакты между народами.

Премьер-министр подчеркнул значимость предстоящей в Баку сессии Всемирного форума городов и роль Азербайджана, как принимающей стороны, в продвижении глобальной градостроительной повестки дня.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за внимание к Форуму и отметил важность мероприятия как ведущей международной платформы для градостроительной повестки.

Премьер-министр Шахбаз Шариф сообщил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с важными делами, но Пакистан будет представлен на сессии на высоком уровне.

Стороны также обменялись мнениями по региональным процессам, в частности ситуации на Ближнем Востоке.

Президент Ильхам Алиев высоко оценил активную посредническую роль Пакистана, успешные инициативы по обеспечению прекращения огня между сторонами и снижению напряженности, отметил, что это является показателем высокого международного доверия к руководству страны.

Лидеры договорились поддерживать тесные контакты.

Премьер-министр пригласил Президента Ильхама Алиева посетить с визитом Пакистан. Глава азербайджанского государства с удовлетворением принял приглашение.