БАКУ: Азербайджан и впредь будет вносить вклад в мир, безопасность и процветание

Азербайджан, являясь одним из крупнейших сторонников многосторонней дипломатии и сотрудничества, неизменно привержен внесению вклада в данном направлении в качестве активного члена Глобального Юга.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по случаю Международного дня многосторонности и дипломатии во имя мира.

"Среди многочисленных достижений нашей страны в плоскости многосторонней дипломатии и сотрудничества за последние годы можно отметить успешное председательство в таких важных институтах, как Движение неприсоединения (ДН), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихоокеанского региона (ЭСКАТО), Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)",-говорится в заявлении.

Подчеркнуто, что Азербайджан "своим активным участием в многосторонней дипломатии и форматах и впредь будет продолжать вносить вклад в мир, безопасность и процветание как на международном, так и на региональном уровнях".