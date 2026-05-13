Байрамов: поддерживает усилия, направленные на мирное и переговорное урегулирование конфликта Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонный разговор

Азербайджан поддерживает усилия, направленные на мирное и переговорное урегулирование конфликта. Об этом заявил министр инострнных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Арагчи.



Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы были обсуждены азербайджано-иранские двусторонние отношения, текущая ситуация в регионе, а также ход переговорного процесса и перспективы дипломатического и политического урегулирования ситуации вокруг Ирана.

Аббас Арагчи предоставил подробную информацию о ходе переговорного процесса.

Министры также обменялись мнениями по другим вопросам двустороннего, регионального и международного характера, представляющим взаимный интерес.