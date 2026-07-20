Аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полетами БЮРО 1440

Аэрокосмическая компания РФ «Бюро 1440» запустила вторую группу интернет-спутников Аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полетами БЮРО 1440

Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг») 19 июля реализовала второй пакетный запуск космических аппаратов низкоорбитальной группировки для создания российской системы спутникового интернета, сообщила компания.

«Успешно выведены на орбиту спутники второго пакетного запуска БЮРО 1440. Космические аппараты отделились от ракеты-носителя и вышли на связь с Центром управления полетами БЮРО 1440»,- следует из публикации в Telegram-канале.



После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи.

Первую партию из 16 спутников «Бюро 1440» запустило в конце марта. Позднее один из этих спутников был утрачен, писали в июне СМИ со ссылкой на данные сайтов для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org.

«Бюро 1440» - российская аэрокосмическая компания, разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.

Целевой срок начала коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году, сообщают российские СМИ.

Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту планируется вывести более 250 космических аппаратов. Спутники разрабатываются и производятся на предприятиях «Бюро 1440». Всего в компании работает более 3 тыс. инженеров и производственных сотрудников.

