Ситуация коснулась около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы или вернуться в столицу, - Ассоциация туроператоров России

АТОР: Около 8 тыс. туристов могли столкнуться с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы Ситуация коснулась около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы или вернуться в столицу, - Ассоциация туроператоров России

МОСКВА (АА) - Около 8 тыс. туристов могли столкнуться с задержками и отменами рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Ситуация коснулась около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы или вернуться в столицу. Туроператоры переоформляют билеты своих клиентов, которые были на отмененных рейсах. Также на постоянном контроле все случаи с туристами, вынужденными задержаться за границей по причине отмены или задержки рейса из России», - говорится в сообщении.

Отмечается, что московские аэропорты открываются после длительных перебоев в работе утром 18 июня.

Шереметьево, Внуково и Домодедово были закрыты на 4-6 часов в ночное и утреннее время. Пик кризиса пришелся на период с 5:00 до 10:00, однако сбои в работе повлияли и на дальнейшее расписание.

Основная доля отмен и задержек пришлась на аэропорт с самым интенсивным трафиком – Шереметьево.

По информации московских аэропортов, в период с 05:00 до 14:00 отменены на прилет и вылет около 120 рейсов, более 160 задержаны более чем на два часа.

Утром, 18 июня мэр Москвы сообщил о массированной атаке на регион.

«Силы ПВО продолжают отражать массовую атаку. Нескольким беспилотникам удалось достичь МНПЗ. Принимаются меры к ликвидации последствий», - сказал Собянин.

Он отметил, что в общей сложности на подлете к Москве было сбито более 190 беспилотников.