Омский НПЗ перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в обеспечении топливом Сибири, Урала и Дальнего Востока

Атакован один из крупнейших российских НПЗ в Омске Омский НПЗ перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в обеспечении топливом Сибири, Урала и Дальнего Востока

Украинские беспилотники впервые атаковали Омский НПЗ — крупнейший нефтеперерабатывающий завод России и последний из крупнейших НПЗ страны, который до этого не подвергался ударам.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подтвердил атаку беспилотников и попадания в «северный промышленный узел Омска», однако сам завод прямо не назвал.

Местные СМИ сообщают, что Росавиация впервые вводила ограничения в аэропорту Омска, который находится примерно в 2,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Омский НПЗ принадлежит «Газпром нефти» и считается самым мощным нефтеперерабатывающим заводом России. Он перерабатывает более 22 миллионов тонн нефти в год и играет ключевую роль в обеспечении топливом Сибири, Урала и Дальнего Востока.