Атаки Израиля на юг Ливана спровоцировали новую волну перемещения населения

Атаки израильской армии на юг Ливана, совершаемые вопреки режиму прекращения огня, привели к новой волне перемещения населения из региона в северном направлении.

Как сообщает ливанское официальное агентство NNA, израильские самолеты нанесли удары по населенным пунктам Верхний Набатия, Кфр-Тебнит и Бурдж-Рехалл. Отмечается, что в результате атаки на район перекрестка Кфр-Тебнит есть раненые.

Днем ранее израильские военные, несмотря на перемирие, выступили с угрозами нанести удары по населенным пунктам на юго-востоке Ливана, находящимся за пределами оккупируемых Израилем территорий, — Мивдон, Шевкин, Юхмур, Арнун, Завтар-эль-Гарби, Завтар-эш-Шарки и Кфр-Тебнит — и предупредили местных жителей о необходимости покинуть свои дома.

Атаки израильской армии на Ливан, продолжающиеся с вечера вопреки перемирию, а угрозы новых ударов спровоцировали новую волну перемещения населения в регионе.

По данным NNA, на дорогах, ведущих из подвергшихся атакам населенных пунктов в сторону города Сайда, наблюдается интенсивное движение автомобилей.

Семьи, которые вернулись в свои дома после вступления в силу перемирия 17 апреля, теперь вновь вынуждены уехать на север страны на своих автомобилях из-за участившихся атак.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал армии приказ нанести интенсивные удары по Ливану, после чего израильские военные нанесли авиаудары по населенным пунктам Базурия, Саммайя, Хирбет-Сельм, Султания, Хадаса и Зебкин.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате вчерашних атак Израиля на Ливан погибли 7 человек.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала наносить интенсивные воздушные удары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, за это время перемещенными лицами стали более 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о продлении временного 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля, еще на три недели.​​​​​​​