С 10 октября 2025 года, когда в Газе вступил в силу режим прекращения огня, жертвами обстрелов стали 1230 человек

Атаки Израиля на Газу унесли жизни 7 палестинцев за последние 24 часа С 10 октября 2025 года, когда в Газе вступил в силу режим прекращения огня, жертвами обстрелов стали 1230 человек

Число погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа, наносимых вопреки режиму прекращения огня, за последние 24 часа увеличилось на 7 человек и достигло 73 356.

Кае заявили в Минздраве в секторе Газа, за последние сутки в больницы эксклава поступили тела 7 погибших и 23 раненых.

Отмечается, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября 2025 года в результате израильских ударов погиб 1230 человек, 4076 человек получили ранения, из-под завалов были извлечены тела 804 погибших.

Общее число жертв израильских ударов по сектору Газа с октября 2023 года достигло 73 356 человек, число раненых — 174 185 человек.

Подчеркивается, что под завалами в Газе все еще находятся тысячи тел погибших, однако из-за нехватки оборудования и продолжающихся израильских атак бригады скорой помощи и гражданской обороны не могут добраться до них.