Атаки израильской армии на юг Ливана унесли жизни еще 7 человек Израиль продолжает наносить удары по Ливану, вопреки режиму прекращения огня

В результате атак израильской армии на юг Ливана погибли 7 человек.

Атаки израильской армии на населенные пункты на юге Ливана продолжаются, несмотря на прекращение огня, вступившее в силу 17 апреля.

Как сообщает NNA, израильская армия с полудня нанесла удары по населенным пунктам Маалия, Джумейджиме, Брейки, Кусайбе, Сурейфе, Сафад-Баттих, Харис, Дувейр, Кфар-Дунин, Джебшит, Арабсалим, Шаркия, Фурун и Дейр-Захрани.

В результате атаки на населенный пункт Сафад-Баттих погибли 3 человека. При авиаударе по населенному пункту Маалия в районе города Сур погибли три человека - двое граждан Сирии и один гражданин Египта.

В населенном пункте Харис в результате удара беспилотника, целью которого стал мотоцикл, погиб один человек.

При ударе беспилотника по мотоциклу в населенном пункте Джойя пострадали 2 человека.

Тем временем «Хезболла» заявила, что в ответ на нарушения перемирия со стороны Израиля был атакован с помощью беспилотника-камикадзе объект на оккупированной территории населенного пункта Баяда, где находились транспортные средства и военнослужащие израильской армии.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные воздушные атаки на Ливан и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным ливанского правительства, перемещенными лицами за это время стало более одного миллиона человек. Минздрав Ливана сообщил, что со 2 марта в результате израильских атак погибли более 2 600 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил, что 10-дневное временное прекращение огня между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает атаки и снос домов на юге Ливана, в то время как «Хезболла» наносит удары по израильским военнослужащим, ссылаясь на нарушение перемирия.

