Израильская армия нанесла бомбовый удар по дому семьи аль-Мисри на юге города Газа

Атака Израиля на Газу унесла жизнь палестинки и четверых ее детей Израильская армия нанесла бомбовый удар по дому семьи аль-Мисри на юге города Газа

В результате атаки израильской армии на сектор Газа, совершенной вопреки режиму прекращения огня, погибли палестинка и четверо детей.

Израильские военные продолжают наносить удары по Газе, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.

Как сообщили в Управлении гражданской обороны сектора Газа, израильская армия нанесла бомбовый удар по дому семьи аль-Мисри на улице ас-Саласин на юге города Газа, административного центра одноименного эксклава.

В результате израильского удара погибли палестинская мать, трое ее дочерей и один сын. Тела погибших были извлечены из-под завалов здания.

Пожарные расчеты локализовали возгорание, вспыхнувшее после удара по дому.

Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, в результате которых с октября 2023 года погибли более 73 тыс. палестинцев.

