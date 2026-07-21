Атака Израиля на Газу унесла жизнь палестинки и четверых ее детей

Muhammed Emin Canik, Ulviyya Amoyeva
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
В результате атаки израильской армии на сектор Газа, совершенной вопреки режиму прекращения огня, погибли палестинка и четверо детей.
Израильские военные продолжают наносить удары по Газе, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.
Как сообщили в Управлении гражданской обороны сектора Газа, израильская армия нанесла бомбовый удар по дому семьи аль-Мисри на улице ас-Саласин на юге города Газа, административного центра одноименного эксклава.
В результате израильского удара погибли палестинская мать, трое ее дочерей и один сын. Тела погибших были извлечены из-под завалов здания.
Пожарные расчеты локализовали возгорание, вспыхнувшее после удара по дому.
Израильская армия продолжает атаки на сектор Газа, в результате которых с октября 2023 года погибли более 73 тыс. палестинцев.