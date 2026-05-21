Атака израильской армии на палатки в Газе унесла жизнь палестинской девочки

Halime Afra Aksoy, Ulviyya Amoyeva
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
В результате атак израильской армии на сектор Газа, совершенных вопреки режиму прекращения огня, погиб один палестинец.
Согласно сообщению официального палестинского агентства WAFA, израильская армия нанесла удар по палатке с перемещенными лицами в районе Аль-Меваси в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа.
По предварительным данным, в результате атаки один человек погиб, несколько получили ранения. В лагере беженцев Нусейрат, где проживают палестинцы, перемещенные из-за израильских атак на центральную часть эксклава, вспыхнул пожар в одной из палаток после обстрела.
В результате пожара погибла палестинская девочка Рахиль Абу Джамус, еще три человека получили ранения.
Израильская армия наносит удары по сектору Газа практически ежедневно, несмотря на режим прекращения огня, вступивший в силу 10 октября 2025 года.
Согласно официальным данным, с момента установления режима прекращения огня в результате израильских атак погибли 883 палестинца, более 2 600 человек получили ранения.
Общее число погибших в результате атак Израиля на сектор Газа с октября 2023 года достигло 72 775 человек, число раненых — 172 750.