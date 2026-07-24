За его отстранение проголосовали 82 из 125 государств — участников МУС

Ассамблея государств — участников МУС отстранила от должности главного прокурора Карима Хана За его отстранение проголосовали 82 из 125 государств — участников МУС

Ассамблея государств — участников (ASP) Международного уголовного суда (МУС) отстранила от должности главного прокурора Карима Хана, в отношении которого ведется расследование по обвинениям в сексуальных домогательствах.

По данным дипломатических источников, на специальной сессии, состоявшейся в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, прошло тайное голосование по вопросу об отстранении Хана.

За его отстранение проголосовали 82 из 125 государств — участников МУС.

«Против» выступили 13 стран, еще 15 государств воздержались.

Согласно Римскому статуту, для отстранения от должности главного прокурора требуется абсолютное большинство — не менее 63 голосов.

Карим Хан стал первым главным прокурором, отстраненным от должности с момента создания МУС в 2002 году.

Обвинения в адрес Карима Хана

Карим Хан на протяжении более двух лет находился в центре внимания в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Сотрудница МУС, известная под именем Сара (Sarah), которая являлась его непосредственной помощницей, заявила, что Хан неоднократно допускал в отношении нее неподобающие действия сексуального характера.

Сам Хан через своих адвокатов отверг все обвинения, заявив, что между ним и сотрудницей «не было никаких сексуальных контактов — ни по взаимному согласию, ни без него».

Ход расследования

В мае 2025 года Карим Хан добровольно ушел в отпуск после того, как против него были выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Это произошло спустя год после того, как в мае 2024 года он запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

В марте независимая коллегия из трех судей, назначенная МУС, пришла к выводу, что расследование ООН не выявило фактов «злоупотребления или ненадлежащего исполнения Ханом своих обязанностей».

Несмотря на это, 8 июня Бюро Ассамблеи государств — участников МУС приняло решение созвать 24 июля специальную сессию всех 125 государств — участников суда для рассмотрения вопроса о дисциплинарных мерах в отношении главного прокурора.

В июне Бюро ASP — исполнительный орган МУС, состоящий из 21 члена, на основании доклада Управления служб внутреннего надзора ООН (OIOS), заключения независимой группы юристов и письменных материалов постановило, что Хан допустил «серьезное злоупотребление должностными полномочиями», после чего временно отстранило его от исполнения обязанностей.

Адвокаты Хана заявили, что в ходе сегодняшнего голосования ему не была предоставлена возможность выступить с защитой и получить аккредитацию, а сама процедура была проведена с нарушением норм права, без соблюдения принципов справедливого разбирательства и без достаточной доказательной базы.

Карим Хан был избран главным прокурором МУС в феврале 2021 года, получив 72 голоса во втором туре голосования. Он вступил в должность 16 июня 2021 года, став третьим главным прокурором в истории суда.

После окончательного вступления решения в силу в Международном уголовном суде официально начнется процедура избрания нового главного прокурора.