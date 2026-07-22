АСЕАН и партнеры призвали укреплять сотрудничество в сфере безопасности и экономики В Маниле проходит 59-я встреча министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN)

Участники 59-й встречи министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN), а также партнеры объединения по диалогу выступили за расширение сотрудничества в сфере экономики, торговли, безопасности цепочек поставок и других ключевых направлений.

Мероприятие проходит в столице Филиппин Маниле с 20 по 24 июля.

Глава МИД Индонезии Сугионо подчеркнул, что сохранение мира в регионе и соблюдение международного права остаются ключевыми задачами ASEAN. Он также предложил учредить консульский форум объединения для защиты гражданского населения в условиях кризисов. Кроме того, министр призвал укреплять взаимодействие в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в свою очередь отметил, что нарастающее давление на глобальные цепочки поставок, а также вызовы в сфере энергетической, продовольственной и санитарной безопасности требуют более тесной международной координации.

Глава МИД Канады Анита Ананд указала, что усиление геополитической конкуренции повышает роль ASEAN. Дипломат сообщила, что переговоры по соглашению о свободной торговле между Канадой и ASEAN планируется завершить в текущем году. Ананд также подтвердила намерение Оттавы расширять сотрудничество с объединением в сферах морской и кибербезопасности.