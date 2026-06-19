Армия США заявила о поражении судна в Тихом океане по подозрению в контрабанде наркотиков

Zeynep Katre Oran, Ulviyya Amoyeva
19 Июня 2026•Обновить: 19 Июня 2026
Армия США объявила о поражении судно, которое якобы перевозило наркотические вещества, в результате чего три человека погибли.
Как следует из публикации Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в социальной сети американской компании Х, удар по судну нанесен в восточной части Тихого океана.
В сообщении указывается, что в результате атаки три человека на борту судна были убиты, при этом потерь среди американских военнослужащих нет. SOUTHCOM также прикрепило к публикации видеокадры момента атаки.
В последнее время действия американских военных, которые наносят удары по некоторым судам в Карибском бассейне и Тихом океане по подозрению в перевозке наркотиков и берут на прицел находящихся на борту людей, вызывают в международном сообществе дискуссии о «внесудебных казнях».