В результате удара погибли 3 человека, которых американская сторона называет причастными к наркоторговле

Армия США заявила о поражении судна в Тихом океане по подозрению в контрабанде наркотиков В результате удара погибли 3 человека, которых американская сторона называет причастными к наркоторговле

Армия США объявила о поражении судно, которое якобы перевозило наркотические вещества, в результате чего три человека погибли.

Как следует из публикации Южного командования Вооруженных сил США (SOUTHCOM) в социальной сети американской компании Х, удар по судну нанесен в восточной части Тихого океана.

В сообщении указывается, что в результате атаки три человека на борту судна были убиты, при этом потерь среди американских военнослужащих нет. SOUTHCOM также прикрепило к публикации видеокадры момента атаки.

В последнее время действия американских военных, которые наносят удары по некоторым судам в Карибском бассейне и Тихом океане по подозрению в перевозке наркотиков и берут на прицел находящихся на борту людей, вызывают в международном сообществе дискуссии о «внесудебных казнях».

