Авиаудары по Ирану стали «решительным ответом на атаку, совершенную накануне против коммерческого судна, проходившего через Ормузский пролив, - CENTCOM

Армия США заявила о нанесении авиаудара по Ирану Авиаудары по Ирану стали «решительным ответом на атаку, совершенную накануне против коммерческого судна, проходившего через Ормузский пролив, - CENTCOM

Военные США заявили о нанесении авиаударов по Ирану «в ответ на нападение», совершенное накануне на коммерческое судно, проходившее через Ормузский пролив». Об этом говорится в сообщении Центрального командования ВС США (CENTCOM), опубликованном в социальной сети американской компании X.

Согласно сообщению, авиаудары по Ирану стали «решительным ответом на атаку, совершенную накануне против коммерческого судна, проходившего через Ормузский пролив».

«После атаки Ирана 25 июня на судно M/V Ever Lovely с применением беспилотника, американские самолеты нанесли удары по иранским складам ракет и дронов, а также по прибрежным радиолокационным станциям», — отмечается в сообщении.

В командовании подчеркнули, что судно под флагом Сингапура во время атаки Ирана находилось у побережья Омана и выходило из Ормузского пролива.

«Необоснованное нападение иранских сил на коммерческое судоходство является явным нарушением режима прекращения огня», — говорится в сообщении.

В CENTCOM утверждают, что «опасные действия Ирана подрывают свободу судоходства». Американские силы продолжают обеспечивать координацию и поддержку безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, - добавили в CENTCOM.



Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Иран атаковал нефтяной танкер в Ормузском проливе с применением беспилотника.

«Им не следовало этого делать. Мне не понравилось, что они вчера открыли огонь по судну», — сказал Трамп, отметив, что вскоре станет понятно, последует ли ответная реакция.