Операция была проведена минувшей ночью в регионе Хиран в координации с международными партнерами

Армия Сомали сообщила о нейтрализации 25 боевиков «Аш-Шабаб» Операция была проведена минувшей ночью в регионе Хиран в координации с международными партнерами

Армия Сомали сообщила о нейтрализации 25 боевиков «Аш-Шабаб» в ходе операции с воздушной поддержкой против этой террористической организации в регионе Хиран. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сомали.

Согласно сообщению, операция была проведена минувшей ночью в координации с международными партнерами.

По данным ведомства, после операции, в ходе которой были нейтрализованы 25 боевиков и ранены еще 18, четыре участника группировки из числа разрозненных формирований добровольно сдались Национальной армии Сомали.

Террористическая организация «Аш-Шабаб», появившаяся в Сомали в 2006 году, на протяжении многих лет совершает нападения на правительственные силы страны и международный миротворческий контингент.

С 2022 года силы безопасности Сомали при поддержке местных формирований и международных партнеров проводят широкомасштабные операции против группировки в центральных и южных районах страны.