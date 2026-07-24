Боевые действия на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север»

Армия РФ взяла под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области Боевые действия на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север»

Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале в пятницу, 24 июля.

По данным ведомства, боевые действия на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север».

«В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино», - следует из сообщения.

В ведомстве также указали, что российские войска за минувшую неделю освободили населенные пункты Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область).

В ведомстве добавили, что были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.