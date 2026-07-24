Армия РФ взяла под контроль Захаровку и Ивашкино в Харьковской области

Marina Mussa
24 Июля 2026•Обновить: 24 Июля 2026
Российские войска установили контроль над населенными пунктами Захаровка и Ивашкино в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале в пятницу, 24 июля.
По данным ведомства, боевые действия на этом направлении вели подразделения группировки войск «Север».
«В течение прошедшей недели активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Захаровка, Ивашкино», - следует из сообщения.
В ведомстве также указали, что российские войска за минувшую неделю освободили населенные пункты Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область).
В ведомстве добавили, что были поражены пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 146 районах.