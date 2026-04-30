Армия Нигерии ликвидировала 11 боевиков на северо-востоке страны Операция проведена против группировок «Боко Харам» и ISWAP в штате Йобе

Армия Нигерии сообщила о ликвидации 11 боевиков в ходе операции, проведенной в северо-восточном штате Йобе.

Представитель по связям со СМИ операции «Хадин Кай» Сани Уба заявил, что военные провели операцию против террористических организаций «Боко Харам» и ее западноафриканского ответвления ДЕАШ — ISWAP.

По его словам, в результате операции были нейтрализованы 11 боевиков, еще многие получили ранения и скрылись.

Уба отметил, что в ходе операции были уничтожены масштабные оборонительные и инфраструктурные объекты боевиков. Также были захвачены два транспортных средства, большое количество оружия и значительные запасы боеприпасов.

Нигерия на протяжении длительного времени сталкивается с атаками вооруженных банд, а также террористических организаций «Боко Харам»​​​​​​​ и ISWAP в различных регионах страны.