Армия Мали сообщила об атаках вооруженных группировок в различных районах страны

Ahmed Satti, Olga Keskin
25 Апрель 2026•Обновить: 25 Апрель 2026
«Террористические группировки» осуществили атаки на столицу и различные военные объекты в Мали. Об этом говорится в сообщении армии Мали.
Согласно сообщению, неустановленные «террористические группировки» атаковали различные военные объекты в столице и во внутренних районах страны.
Сообщается, что столкновения продолжаются.
По данным местных СМИ, стрельба также была слышна в районе главного аэропорта столицы Бамако.
По словам очевидцев и работающих на месте журналистов, взрывы и интенсивная стрельба зафиксированы вблизи главного военного лагеря Мали, а также в различных частях страны.