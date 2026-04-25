Армия Мали сообщила об атаках вооруженных группировок в различных районах страны Сообщается, что столкновения продолжаются

«Террористические группировки» осуществили атаки на столицу и различные военные объекты в Мали. Об этом говорится в сообщении армии Мали.

Согласно сообщению, неустановленные «террористические группировки» атаковали различные военные объекты в столице и во внутренних районах страны.

Сообщается, что столкновения продолжаются.

По данным местных СМИ, стрельба также была слышна в районе главного аэропорта столицы Бамако.

По словам очевидцев и работающих на месте журналистов, взрывы и интенсивная стрельба зафиксированы вблизи главного военного лагеря Мали, а также в различных частях страны.