Армия Кувейта сообщила о попытках перехвата ракет и беспилотников

Армия Кувейта сообщила, что системы противовоздушной обороны страны пытаются перехватить ракеты и беспилотные летательные аппараты.

В заявлении, опубликованном на странице кувейтских военных в социальной сети американской компании X, отмечается, что звуки взрывов, которые могут слышать жители, связаны с действиями систем ПВО по отражению «вражеских атак».

В заявлении не приводятся подробности о происхождении или характере атак. Военные также призвали население соблюдать инструкции и рекомендации по безопасности.