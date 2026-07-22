В военном ведомстве предупредили население, что возможный грохот взрывов связан с работой систем ПВО

Армия Кувейта активировала ПВО из-за атак иранских дронов В военном ведомстве предупредили население, что возможный грохот взрывов связан с работой систем ПВО

Армия Кувейта привела в боевую готовность системы противовоздушной обороны в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Ирана.

«Системы противовоздушной обороны Кувейта в настоящее время отражают вероломные атаки иранских беспилотников», - говорится в сообщении в аккаунте ВС Кувейта в социальной сети американской компании Х.

Главное командование ВС Кувейта доводит до сведения, что возможный грохот взрывов обусловлен работой средств противовоздушной обороны, задействованных для перехвата вражеских целей, предупредили в ведомстве.

В этой связи всем гражданам и проживающим на территории страны лицам настоятельно рекомендовали неукоснительно следовать инструкциям по обеспечению личной безопасности и общественного порядка, опубликованным официальными органами власти.