Атака осуществлена в рамках 21-й волны операции «Молния» в ответ на удары США по территории Ирана

Армия Ирана заявила об атаке беспилотниками на американскую базу в Кувейте Атака осуществлена в рамках 21-й волны операции «Молния» в ответ на удары США по территории Ирана

Армия Ирана нанесла удар с применением беспилотных летательных аппаратов по складам боеприпасов и объектам материально-технического обеспечения Командования сухопутных войск США, расположенным на военной базе Эд-Доха на западе Кувейта.

В заявлении иранской армии отмечается, что атака была осуществлена в рамках 21-й волны операции «Молния» в ответ на удары США по территории Ирана.

Как утверждается в заявлении, склады боеприпасов и логистические объекты Командования сухопутных войск США на базе Эд-Доха были атакованы дронами-камикадзе.

Ранее сообщалось, что после объявления США о начале ночных ударов по Ирану в различных регионах страны прогремели многочисленные взрывы.

Целями ракетных и авиационных ударов США стали различные районы провинций Хузестан, Систан и Белуджистан, Хормозган, Бушир, Керманшах, Хамадан и Курдистан, а также город Тебриз.