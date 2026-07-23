Иран в ответ на удары США наносит удары с применением ракет и беспилотников по американским объектам, расположенным в странах Персидского залива

Армия Иордании: За последние сутки перехвачены 4 ракеты и 6 БПЛА, запущенных из Ирана Иран в ответ на удары США наносит удары с применением ракет и беспилотников по американским объектам, расположенным в странах Персидского залива

За последние 24 часа средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре ракеты и шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных со стороны Ирана. Об этом сообщает иорданское агентство PETRA со ссылкой на военный источник.

По словам источника, за последние 24 часа армия перехватила в воздушном пространстве Иордании 4 ракеты и 6 БПЛА, запущенных из Ирана.

Иран в ответ на удары США наносит удары с применением ракет и беспилотников по американским объектам, расположенным в странах Персидского залива.