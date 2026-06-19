Армия Израиля сообщила о смерти четырех военных в столкновении с «Хезболлой» на юге Ливана Среди убитых командир 52-го батальона подполковник Дор Гедалья Бен Шимхон

Армия Израиля объявила о смерти четырех своих военнослужащих, включая командира батальона, в результате атаки «Хезболлы» на юге Ливана, несмотря на продолжающиеся удары израильских военных по этой территории.

Как сообщили в армейской пресс-службе, «Хезболла» в полночь нанесла удар с применением беспилотного летательного аппарата по израильскому танку в районе населенного пункта Кфар-Тибнит и высоты Али-Тахир.

В результате атаки армия Израиля лишилась четверых израильских военных, среди которых командир 52-го батальона подполковник Дор Гедалья Бен Шимхон.

Ранее в «Хезболле» сообщили о нанесении удара по группе израильских военных, предпринявших попытку проникнуть на стратегически важные высоты Али-Тахир в провинции Эн- Набатия на юге Ливана.

Несмотря на американо-иранскую договоренность, ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана в ночное время суток, в результате которых, по предварительным данным, погибли 18 человек.

На юге Ливана ранены пятеро израильских военных

Израильская армия сообщила, что около 04:00 утра движение «Хезболла» атаковало израильские подразделения на юге Ливана, в результате чего ранения получили пять военнослужащих, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в армии Израиля заявили, что члены «Хезболлы» нанесли удар по дислоцированным в населенном пункте Кфар-Тибнит израильским военным с применением беспилотника, оснащенного взрывным устройством.

Сообщается, что раненые военнослужащие были госпитализированы. Инцидент произошел спустя несколько часов после атаки «Хезболлы», в результате которой стало известно о смерти четверых израильских военнослужащих.