Армия Израиля сообщила о смерти своего сержанта в боях на юге Ливана

Число убитых израильских военных в Ливане с 2 марта выросло до 19

Израильская армия сообщила о смерти своего военнослужащего в результате боевых столкновений на юге Ливана, где продолжает атаки несмотря на режим прекращения огня.

В заявлении армии Израиля говорится, что в боях на юге Ливана убит 20-летний сержант бригады «Голани» Негев Даган.

Тем временем, в «Хезболле» заявили, что нанесли серию ракетных ударов по израильским силам в районах Эль-Бейда и Ат-Тайбе на юге Ливана. Подчеркивается, что израильским силам нанесен прямой удар.

Число убитых израильских военнослужащих в Ливане с момента расширения Израилем атак на соседнюю страну 2 марта возросло до 19 человек.

Израильская армия 2 марта начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

По данным правительства Ливана, перемещенными лицами за этот период стали более 1 млн человек.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских ударов погибли около 2900 человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил о продлении еще на три недели десятидневного временного прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

Несмотря на перемирие, израильская армия продолжает атаки и разрушение домов на юге Ливана, а «Хезболла» наносит удары по израильским подразделениям, обвиняя их в нарушении режима прекращения огня.

