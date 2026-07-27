Бригады по сносу и подразделения израильской армии сровняли с землёй имущество палестинцев в районах Восточного Иерусалима, Рамаллы и Дженина

Армия Израиля снесла 9 домов и 2 объекта палестинцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Бригады по сносу и подразделения израильской армии сровняли с землёй имущество палестинцев в районах Восточного Иерусалима, Рамаллы и Дженина

Армия Израиля снесла 9 домов и 2 сельскохозяйственных объекта, принадлежащих палестинцам, в оккупированном Восточном Иерусалиме, а также в городах Рамалла и Дженин на Западном берегу, сославшись на отсутствие разрешений на их строительство.



Согласно сообщению официального палестинского агентства WAFA, бригады по сносу и подразделения израильской армии в ходе рейдов, начавшихся с раннего утра, сровняли с землёй имущество палестинцев в районах Восточного Иерусалима, Рамаллы и Дженина.



В Восточном Иерусалиме, в районе Бустан поселения Сильван, расположенного к югу от мечети Аль-Акса, израильские силы снесли дом, принадлежащий Махмуду Мухаммеду Атийе Кувайдеру, под предлогом того, что он был построен без разрешения.



В поселении Джебель-эль-Мукеббер на юго-востоке Иерусалима израильские власти заставили семью Римави собственными руками снести три принадлежащих им дома под предлогом отсутствия разрешения на строительство.



Администрация Иерусалима сообщила, что в этих домах, площадь каждого из которых составляла от 50 до 70 квадратных метров, проживало около 10 человек.

Израильские войска также снесли один дом и овчарню в поселении Бейт-Ханине к северу от Иерусалима.



В поселении Нилин к западу от Рамаллаха были снесены 3 дома и 1 сельскохозяйственный объект; израильские войска снесли дом площадью 200 квадратных метров, в котором проживала семья из 5 человек, принадлежавшую Весиму Махмуду Нафи.



Израильская армия снесла в поселении Нилин два двухэтажных дома площадью около 200 квадратных метров каждый, принадлежащие Саддаму Немру Хусейну Нафи и Несиму Дару Нафи, а также животноводческое хозяйство, расположенное на участке площадью 1 дун, принадлежащем Муниру Муневверу Кахушу.



В районе станции Арраба к юго-западу от Дженина израильские войска также провели рейд, перекрыв подъезды к району, и сровняли с землёй трёхэтажный дом, принадлежащий Джихаду Мусе.