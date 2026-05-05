Армия Израиля снесла дом и постройку палестинцев в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу Израильские военные с помощью спецтехники снесли дом палестинца Мухаммеда Дайфаллы

Израильская армия снесла дом и хозяйственную постройку, принадлежащие палестинцам, в оккупированных Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Как сообщили в администрации губернатора Иерусалима, израильские военные с помощью спецтехники снесли дом палестинца Мухаммеда Дайфаллы в районе Араб-Арара к северу от Восточного Иерусалима на основании якобы «отсутствия разрешения».

Местные источники, в свою очередь, сообщили, что израильская армия совершила рейд в деревню Сильвад к востоку от Рамаллы и снесла хозяйственную постройку, использовавшуюся для животноводства и принадлежавшую палестинцу Юсуфу Абдулхакиму Хамиду.

Израильская армия и израильтяне, узурпировавшие палестинские земли, совершают атаки на палестинцев и их имущество в оккупированном Западном Иерусалиме почти ежедневно.

Израильские власти препятствуют палестинцам вести строительство и заниматься сельским хозяйством в зоне «C» оккупированного Западного берега, при этом получение разрешений для палестинцев практически невозможно.

В соответствии с «Осло-2» (Временным соглашением по Западному берегу и сектору Газа), подписанным между Палестинской администрацией и Израилем в 1995 году, Западный берег был разделен на зоны «A», «B» и «C». Управление зоной «A», которая охватывает 18% территории оккупированного Западного берега, полностью (как в административном, так и в сфере безопасности передано палестинцам.

В зоне «B» (21% территории) административное управление передано палестинцам, а безопасность — Израилю. Зона «C», занимающая 61% территории, находится под полным контролем Израиля (как в административном отношении, так и в сфере безопасности).​​​​​​​

